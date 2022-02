Alluvioni 2019: fondi per un milione di euro al Vercellese

Ammontano a 15.771.784 euro i contributi messi a disposizione dei Comuni piemontesi colpiti dalle alluvioni nel 2019 per 196 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e delle altre opere pubbliche che hanno subito danni a causa del maltempo. Oltre 8 milioni sono destinati all’Alessandrino per 84 interventi, 883 mila euro all’Astigiano per 18 interventi, 684 mila al Biellese per 17 interventi, più di 1,5 milioni al Cuneese per 22 interventi, oltre 3,5 milioni al Torinese per 47 interventi e 1 milione al Vercellese per 10 interventi, che riguardano i Comuni di Alagna Valsesia, Boccioleto, Campertogno, Cellio con Breia, Mollia, Piode, Provincia Di Vercelli, Valduggia, Varallo, oltre alla Provincia di Vercelli.

Nel dettaglio: Alagna Valsesia, sistemazione versante in frana sotto frazione Piana Fuseria; Boccioleto, regimazione idraulica e consolidamento della strada comunale per le frazioni Genestreto ed Oro; Campertogno, sistemazione versante a monte strada comunale per frazione Rusa; Cellio con Breia, sistemazione versante in frana presso la frazione Mollie; Mollia, ripristino paravalanghe danneggiato; Piode, sistemazione frana a monte strada comunale per Meggiana; Provincia di Vercelli, SP 76 “della Cremosina” – tratta 6+500 – opere di corrivazione acque dalla galleria; Valduggia, realizzazione di muro sottoscarpa a sostegno della carreggiata; Varallo, ripristino sezione di deflusso di rio senza nome in corrispondenza della strada comunale in Frazione Roccapietra e Realizzazione canale di raccolta delle acque provenienti dai versanti in via F.lli Varalli presso la Chiesa della Madonna di Lore.

"L’impegno della Regione Piemonte per i Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 prosegue anche in questo nuovo anno – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi - Consapevoli della difficoltà del momento e delle necessità dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli, stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili per far sì che i contributi ci siano e siano erogati al più presto. I territori hanno bisogno di mettere in sicurezza le opere senza indugiare oltre in modo da evitare che si deteriorino ulteriormente ed è nostra ferma volontà continuare a sollecitare Roma nel progressivo sblocco delle somme". I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i sindaci dei Comuni colpiti e i presidenti delle province. Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.