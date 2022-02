Vercelli: fissata la data del funerale di Giovanni Caputo

Sarà celebrato martedì 8 febbraio, alle 10,30, nella chiesa dei frati di Billiemme il funerale di Giovanni Caputo, il 55enne titolare di "Franchino Gomme" morto nel tragico incidente avvenuto lunedì 31 gennaio sulla Sp 11 a Borgo Vercelli. Dopo le esequie, la salma verrà trasportata a Valenza per la cremazione: i commercianti di corso Prestinari hanno avviato una raccolta fondi in sua memoria.

L'auto di Caputo si è scontrata frontalmente con un Tir proveniente dalla corsia opposta: per l'uomo non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Novara.