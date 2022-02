Scuola illuminata con luci a led

Una nuova illuminazione scenica per la scuola elementare “Crescentino Serra”. Durante le vacanze natalizie è iniziato il cantiere nell’edificio di via Tino Dappiano. "L’investimento è stato di 140 mila euro e ha consentito la sostituzione di tutta l’illuminazione interna con led – esordisce il sindaco Vittorio Ferrero – Interventi anche su quella di emergenza che è stata implementata". L’efficientamento energetico era già iniziato alla scuola media Aminto Caretto, nella palestra adiacente e al teatro Cinico Angelini con la riconversione a led di tutti gli impianti esistenti e con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kw sul tetto dell’edificio scolastico. "Alle elementari un particolare sistema di dimeraggio automatico consentirà il controllo della luminosità – prosegue Ferrero – verranno poi installati pannelli fotovoltaici per 10kw di potenza. Già ultimato un sistema scenico di illuminazione della facciata storica su corso Roma e su viale IX Martiri". Ora la sera le facciate della scuola saranno valorizzate con luce bianca ma all’occorrenza potranno tingersi di altri colori: dal rosso al fucsia passando per il tricolore. "In occasione di particolari ricorrenze – conclude il sindaco - la scuola verrà illuminata con i colori simbolo dei vari momenti che si vorranno celebrare o ricordare". Nel corso dell’anno si progetteranno altri interventi di efficientamento alla scuola dell’infanzia ed al resto del patrimonio comunale, si proseguirà anche con la riqualificazione a led dell’illuminazione pubblica.