Scuola: dad e quarantena, ecco le nuove regole

Il Governo cambia le regole su quarantena e dad: l’obiettivo è quello di un progressivo ritorno alle lezioni in presenza, agevolando soprattutto gli studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale. Ecco le nuove normative previste dal decreto, che entreranno in vigore da lunedì 7 febbraio.

Scuola dell’infanzia

Fino a 4 casi di positività le attività proseguiranno in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività, si continueranno a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o “autosomministrato” o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. È la prima volta che al tampone “autosomministrato” viene dato valore ufficiale.

Dal quinto caso, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Per rientrare è sufficiente il tampone negativo e non è necessario un certificato della Asl o del medico.

Green Pass illimitato

Le certificazioni verdi (Green pass) rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Lo stesso vale per chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green pass rafforzato.