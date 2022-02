Vercelli-Novara: "Stanziata una cifra importante, 50 milioni di euro"

"Per la realizzazione della Vercelli-Novara è stato sancito un finanziamento di 50 milioni di euro, una cifra importante considerati i 135 milioni complessivi destinati al Piemonte. Un successo del gioco di squadra".

In queste parole tutta la soddisfazione del sindaco Andrea Corsaro per il via libera ottenuto, mercoledì pomeriggio, nella seduta preparatoria del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Un collegamento che consentirà interscambi e opportunità dal punto di vista del lavoro e dell’occupazione, ma anche dell’Università e della sanità.

Il sindaco annuncia anche l’arrivo di fondi per il trasporto locale: 6 milioni di euro, che verranno utilizzati per l’acquisto di nuovi bus a combustibili puliti, ossia elettrici o a metano.