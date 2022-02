Ospedale Sant'Andrea: "La priorità è la costruzione del 'Cubo'"

In un incontro di approfondimento con il direttore generale dell’Asl Vercelli Eva Colombo, il sindaco Andrea Corsaro ha sollecitato l’importanza della realizzazione, in primo luogo, del “Cubo”, la struttura per l’emergenza/urgenza che racchiuderà Rianimazione, Pronto soccorso e sale operatorie.





