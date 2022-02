A metà febbraio chiuderà il centro vaccinale di Caresanablot

A metà del mese di febbraio chiuderà il Centro vaccinale di Caresanablot.

Lo fa sapere l'Asl Vercelli, che precisa: "Con il mese di febbraio l'attività dei centri vaccinali dell'Asl di Vercelli entrerà in regime ordinario, ultimata la task force che nel mese di gennaio era stata organizzata per garantire le 2000 vaccinazioni giornaliere necessarie per la riduzione del periodo di validità dei green pass e per assicurare l'obbligo vaccinale alle varie categorie man mano individuate a livello nazionale. Ora il target si è assestato a circa 500 vaccini al giorno. Di conseguenza anche l'attività dei centri vaccinali verrà rimodulata".

A Vercelli resterà operativo l'hub vaccinale di Santa Chiara in via Farini, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16.30. L'hub al centro fiere di Caresanablot verrà chiuso dalla metà del mese, terminerà la sua attività nei prossimi giorni con la conclusione delle persone prenotate.

L'hub vaccinale del Teatro pro loco di Borgosesia resterà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 16.30. Il centro vaccinale della sede degli Alpini di Santhià da febbraio resterà aperto solamente il venerdì dalle 9 alle 16.30. A Santhià sabato 5 febbraio in occasione della patronale di Sant'Agata si svolgerà una sessione vaccinale aggiuntiva a partire dalle 14, con 200 pazienti già prenotati.

In tutti gli hub vaccinali le modalità di accesso restano invariate: è quindi necessario ricevere la convocazione da parte dell'Asl, a meno che non si appartenga ad una delle categorie per cui è previsto l'accesso diretto (prime dosi, green pass in scadenza entro 72 ore, categorie con obbligo vaccinale). Le vaccinazioni pediatriche proseguiranno sia alla Piastra a Vercelli sia all'Ospedale di Borgosesia solo appuntamenti prenotati, che verranno comunicati dopo aver effettuato la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. Gli appuntamenti verranno programmati in orario pomeridiano, dal martedì al venerdì.