Piemonte: borse di studio per diventare autisti di mezzi pesanti

Ci sarà tempo fino al 4 febbraio per partecipare al bando “Mettiti alla guida del tuo futuro” promosso da Regione Piemonte e Apl con il patrocinio dalla Città di Venaria in collaborazione con il Gruppo Vergero.

Un progetto innovativo rivolto ai giovani del territorio, anche senza esperienza, che vogliono intraprendere una carriera nell’ambito della logistica come autisti di mezzi pesanti. "Ancora una volta il Piemonte diventa promotore di un’iniziativa a favore del lavoro e dei giovani, garantendo nell’immediato una soluzione concreta – dichiara l’assessore al Lavoro Elena Chiorino - sono fiera dell’avvio di questo progetto che si pone a sostegno del ricambio generazionale in un contesto in cui si continua a registrare una drammatica carenza di autisti soprattutto per gli alti costi di formazione per l’acquisizione delle patenti. Anche in questo settore è necessario lavorare per garantire per il recupero di dignità e competitività alle imprese dell’autotrasporto e della logistica, che non si sono mai fermate nemmeno durante la pandemia".

Le candidature saranno ricevute da Agenzia Piemonte Lavoro e dal Centro per l’Impiego di Venaria Reale che si occuperanno, in collaborazione con il Gruppo Vergero, di selezionare i candidati più meritevoli. Ai profili così identificati verrà erogata una borsa di studio per l’ottenimento delle patenti C/E, abilitanti alla guida di tutti i mezzi di trasporto merci, della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e del patentino ADR (Abilitazione Professionale per il Trasporto di Merci Pericolose). Conseguite le patenti è previsto un periodo di formazione in azienda in affiancamento ad autisti esperti e ad operatori specializzati ma, soprattutto, sarà offerta l’opportunità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Gruppo Vergero. "Il modello di questo progetto pilota dimostra nei fatti l'efficacia che deriva da una concreta collaborazione tra pubblico e privato" aggiunge Federica Deyme, Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro.