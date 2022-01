Lavori più richiesti in Italia: le tendenze del 2022

Quali sono i lavori più richiesti in Italia nel 2022?

Nonostante la pandemia, la richiesta di lavoro non tende a diminuire anche se, per ovvie ragioni, sta cambiando forma. Stando infatti ad un report di Linkedin Italia, il 54% degli intervistati sta pensando di cambiare lavoro andando alla ricerca di posizioni più “smart”. L’emergenza sanitaria da covid-19, infatti, ha fatto sì che anche nel Belpaese si diffondesse lo smartworking, la modalità di lavoro agile capace di conciliare al meglio impegni familiari e carriera professionale. Il 30% degli intervistati, addirittura, ha affermato che questi nuovi modelli di lavoro nati con la pandemia hanno innescato in loro la voglia di mettersi in gioco e provare a cercare offerte di lavoro orientate verso nuove carriere professionali.

"Nonostante l’emergenza pandemica globale stia generando non poche incertezze e difficoltà nel mondo del lavoro, i dati a nostro supporto ci mostrano, da un lato, dipendenti sempre più ambiziosi e disposti ad abbandonare un incarico stabile per affrontare nuove sfide e dall’altro le aziende che per adattarsi alla nuova normalità, si focalizzano sempre più su flessibilità del posto di lavoro, attenzione al benessere dei dipendenti e cultura come fattori principali per attrarre i migliori talenti" racconta su LinkedIn Notizie Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn Italia.

Ma quali sono, quindi, i profili professionali verso cui orientarsi e maggiormente richiesti dalle aziende italiane?

La top ten delle professioni in ascesa

Sebbene il noto social network dedicato al mondo del lavoro abbia evidenziato ben 25 profili professionali in ascesa nel nostro Stivale nel 2022, possiamo notare come nella top ten a farla da padrone è il mondo della tecnologia. Ecco quindi le prime dieci posizioni:

Ingegnere robotico

Ingegnere del machine learning

Cloud architect

Data engineer

Sustainability manager

Consulente di data management

Analista delle risorse umane

Talent acquisition specialist

Software account executive

Cyber security specialist

Nonostante la crisi economica data dalla pandemia, anche il settore delle vendite al dettaglio ricerca personale. Tra le professioni in ascesa nel 2022, al 16esimo posto troviamo il “consulente di vendita al dettaglio” e al 25esimo l’”addetto all’assistenza clienti”.