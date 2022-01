Ascom consegna il primo premio del concorso di Natale

Barbara Crepaldi ha vinto l’auto Kia in palio con “Compra locale vinci il Natale”, organizzato da Ascom Vercelli e Comtur con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e con il supporto di Atena Iren. Il concorso, con una spesa minima di 10 euro effettuata dall'8 al 24 dicembre 2021 nei negozi associati del territorio, consentiva di partecipare all’estrazione finale di un'auto e, per ogni distretto del commercio, era anche in palio uno smartphone.

La macchina è stata consegnata, oggi, venerdì 28 gennaio davanti alla sede di Ascom Vercelli. Barbara Crepaldi ha vinto la Kia Picanto grazie ad un acquisto fatto nel negozio Boomerang, a Cavaglià, di Monica Crepaldi.

“Il concorso ha avuto successo – ha affermato il presidente di Ascom Angelo Santarella – Ci sono state circa 10.000 giocate in 44 comuni. I premi erano otto, sette dei quali telefoni cellulari”. “È stata un’ottima iniziativa – ha detto l’assessore a Eventi e Manifestazioni Domenico Sabatino – Le modalità per partecipare al concorso inoltre erano semplici”.

A consegnare l’auto il direttore di Ascom di Vercelli Andrea Barasolo e la vicepresidente Ascom Confcommercio Manuela Cerruti. Presenti alla cerimonia i funzionari Ascom Paola Bussi e Federico Graglia, il sindaco di Cigliano Diego Marchetti, Luca Lisco e Stefania Crittino in rappresentanza del distretto del commercio Al Point.