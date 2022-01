Via Bruzza, case Atc: "In casa muffa, umidità e freddo"

"In casa abbiamo 17 gradi, c’è tanta umidità e i muri sono pieni di muffa. Sono anni che viviamo qui e ora vediamo tutto rovinarsi": è lo sfogo di alcuni inquilini delle case gestite da Atc in via Luigi Bruzza.

Da qualche anno, per legge, è stato cambiato l'impianto di riscaldamento e ora si presentano diversi problemi: "Prima – spiega una residente – avevamo una stufa a metano che regolavamo noi su 20-21°. Adesso invece l’impianto è centralizzato e abbiamo sempre freddo perché la temperatura è bassa: indossiamo la maglia termica in casa e teniamo accesa anche una stufetta. Non solo. La mattina, a causa dell’umidità che si crea, una bacinella che ho messo sotto le finestre si riempie d’acqua".

