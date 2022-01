Vercelli: un secondo Teatro civico per la città

Vercelli avrà un secondo Teatro Civico.

E’ il regalo che l’Amministrazione comunale farà alla città per il Natale 2023. Sarà infatti completato il recupero del complesso ex Ond – ex Enal con la riqualificazione del cinema Astra, chiuso ormai dal 2005. Verrà realizzata una sala per spettacoli e convegni con 280 posti. Un progetto da 3.300.000 euro.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 28 gennaio