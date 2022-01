Chirurgia mininvasiva, Vercelli polo di riferimento

La Chirurgia generale di Vercelli sarà un polo di riferimento per la chirurgia mininvasiva e la presenza, come nuovo direttore della struttura ospedaliera complessa di Chirurgia generale, di Vincenzo Adamo è una garanzia per il positivo sviluppo del progetto.

Il tutto grazie alla probabile futura dotazione di un robot chirurgico che, spiega Adamo, "permetterà di rendere più accurata e meno invasiva la dissezione dei tessuti attraverso piccoli forellini, come in laparoscopia; è dotato di una telecamera ad altissima definizione che ingrandisce i dettagli degli organi in cui si interviene e una consolle dotata di schermo e joystick. Tale pratica incrementa l’accuratezza del taglio, azzera i tremori della mano e aumenta la qualità della tecnica d’intervento".

