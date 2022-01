Vercelli-Novara: da Roma arrivano rassicurazioni sul finanziamento

Da Roma arrivano rassicurazioni sulla Vercelli-Novara.

Il presidente della Regione Alberto Cirio, con l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi e il sindaco di Novara Alessandro Canelli hanno incontrato il ministro della Coesione territoriale Mara Carfagna, che ha dato la disponibilità a inserire nella prossima programmazione delle risorse Fsc la prima tranche di finanziamento dell’infrastruttura, la cui progettazione e stata già finanziata dalla Regione Piemonte. Presente anche l’assessore

Garanzie anche dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero Andrea Urbani sulla Città della Salute e della Scienza di Novara. Definito il cronoprogramma per proseguire con la realizzazione dell’opera: a metà febbraio verrà proposto il nuovo Accordo di programma con la ridefinizione del budget a seguito della gara andata deserta e condizionata dal rincaro delle materie prime. Entro inizio marzo il ministro ha preso l’impegno di sottoporlo al parere del Nucleo di valutazione per fare in modo di partire in primavera con la gara d’appalto.