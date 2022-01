Campertogno: il prefetto dispone il commissariamento del Comune

Commissariato il Comune di Campertogno.

Lo fa sapere la Prefettura di Vercelli, che spiega: "Nel Consiglio comunale di Campertogno, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 si è venuta a determinare una situazione di crisi a causa delle dimissioni, non contestuali, rassegnate da cinque consiglieri su otto assegnati, con impossibilità di surroga in quanto la lista unica è esaurita. Si è venuta pertanto a configurare l’ipotesi per effetto della quale, alla cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, consegue lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario, fino al primo turno elettorale utile previsto dalla legge".

In attesa della conclusione della procedura di scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica, il prefetto di Vercelli Lucio Parente, al fine di assicurare la continuità dei servizi, ha disposto la sospensione del Consiglio stesso, nominando Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, il viceprefetto aggiunto Giacomo Toma.