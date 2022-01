Il Gruppo Banca di Asti assume giovani motivati

Il 2022 si apre con un’ottima notizia per i giovani: il Gruppo Banca di Asti, di cui fa parte anche BiverBanca, ha avviato una selezione di personale finalizzata all’assunzione di nuova forza lavoro da inserire nelle filiali presenti e future in Lombardia e Veneto.

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, in costante espansione, ha da sempre scelto di puntare su giovani motivati, propensi al lavoro di squadra, alla crescita personale e al raggiungimento degli obiettivi.

I requisiti per la candidatura sono: diploma quinquennale di scuola media superiore oppure laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Ingegneria, Matematica, Fisica o Statistica. Un buon utilizzo del pacchetto Office ma soprattutto un’ottima capacità relazionale e di problem solving sono altresì alla base delle valutazioni delle richieste che perverranno.

“E’ sempre motivo di orgoglio avviare e comunicare nuove ricerche di personale - afferma Carlo Demartini, amministratore delegato del Gruppo – Banca di Asti è una azienda in sviluppo nella quale l’investimento più importante è stato da sempre a favore delle persone. Credo fortemente che giovani motivati possano da noi trovare soddisfazioni professionali e fare la differenza nel percorso di rafforzamento per continuare ad essere una banca di relazione solida, competitiva e tecnologicamente ben strutturata”. I candidati potranno inserire le loro richieste nella sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale della Banca www.bancadiasti.it dove troveranno tutte le informazioni necessarie.