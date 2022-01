Vercellese: l'elenco delle farmacie dove fare tamponi e vaccinarsi

Sono 44 le farmacie del territorio, 8 delle quali nella città di Vercelli, che hanno aderito al Protocollo d’intesa per effettuare i test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l’emissione della certificazione digitale, andando così ad aggiungersi alle strutture attivate dall’Asl Vercelli.

Lo fa sapere l'Asl, che precisa: "Come previsto dal Protocollo, i tamponi vengono erogati al pubblico al costo di 15 euro per i soggetti maggiorenni e al costo di 8 euro per i minori dai 12 anni in su. L’elenco completo delle farmacie aderenti è disponibile cliccando qui".

Inoltre sono una quindicina le farmacie del territorio che hanno aderito all'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 per la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2. Per l’elenco completo cliccare qui.