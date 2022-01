Consegnati 450 chili di prodotti alla Croce Rossa di Vercelli

Coldiretti consegna 450 kg di cibo alla Croce Rossa Comitato di Vercelli.

Operazione solidarietà di Coldiretti in provincia di Vercelli. Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, la Federazione si è resa protagonista della consegna di pacchi contenenti cibo per le famiglie bisognose del territorio, destinati alla Croce Rossa Comitato di Vercelli. “Abbiamo donato 450 kg di prodotti di qualità alle persone che hanno più necessità – spiegano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani - I pacchi contengono tutti prodotti Made in Italy: pasta, latte, passata di pomodoro, formaggio, farina, ceci secchi, olio, biscotti, carne in scatola, cotechino”.

L’operazione solidarietà di Coldiretti prosegue non solo nel nostro territorio ma anche a livello nazionale: un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. “Quando si parla di solidarietà siamo sempre in prima linea – sottolineano Dellarole e Toscani – Il nostro intento è che questo diventi un impegno sempre più strutturato sul territorio. L’operazione proseguirà anche in altre realtà del Piemonte Orientale per un totale di 2.500 kg che verranno distribuiti nei prossimi giorni: questa iniziativa si affianca ad altri progetti che sono stati portati avanti in questi mesi come la Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica”.

“Ringraziamo Coldiretti per la consueta attenzione ai bisogni della nostra comunità, in particolare per chi versa in condizioni di disagio – commenta Alberto Genipro, delegato Obiettivo Strategico dell’Inclusione Sociale – Le famiglie bisognose nel nostro territorio sono in continuo aumento, anche a causa della pandemia che da due anni ci affligge. I pacchi con i viveri verranno riassegnati sul territorio durante le distribuzioni che avvengono tutti i martedì e venerdì al parcheggio della Caserma Garrone”.