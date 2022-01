All'Engas non riesce l'impresa contro la capolista Trissino

Nonostante una partita dal cuore enorme, nemmeno l'Engas Hockey Vercelli è riuscito a fermare la striscia di vittorie consecutive del Trissino, che finora ha vinto tutti gli incontri disputati nel campionato di Serie A1 e quindi capolista. Ultimo, quello del PalaPregnolato di sabato sera, dove i veneti si sono affermati per 7-5 al termine di un match in costante equilibrio e conclusosi in parità all'intervallo. Di Massimo Tataranni (tripletta), Juan José Moyano e Matteo Brusa i gol vercellesi, che non hanno potuto contare su Nicolas Ojeda, non al meglio.

Con la terza sconfitta consecutiva, l'Engas scivola al sesto posto in classifica.