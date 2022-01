Da Enel Green Power 810 mila euro di compensazioni

"Dopo tanto tempo e tanti passaggi a vuoto, si torna a investire concretamente sui luoghi cavouriani e sulla memoria storica della nostra comunità". Così il sindaco Daniele Pane ha commentato l’incontro di venerdì mattina al borgo di Leri riguardo agli interventi che si faranno col parco fotovoltaico.

"Il sopralluogo a Leri Cavour era in relazione alle compensazioni che arriveranno dalla realizzazione del parco fotovoltaico. All’ incontro c’erano Provincia di Vercelli, Regione Piemonte, Parco del Po, Soprintendenza ed Enel Green Power. Si è parlato delle prime opere necessarie per costruire il parco fotovoltaico e che partiranno con la seconda metà di febbraio, e si è parlato delle compensazioni che Enel Green Power fornirà per 810.000 euro e che al borgo riguarderanno l’alloggio del custode, le palazzine degli uffici, la messa in sicurezza dei tetti e degli infissi di casa Cavour, l’ex mulino".