A Vercelli 527 guarigioni

Il bollettino quotidiano della Regione dice che nell'ultima giornata nel Vercellese si sono registrate 527 guarigioni dal Covid e un decesso.

I dati a livello regionale dicono che i ricoverati in terapia intensiva sono 142 (+0 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.085 (+32 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 170.753.

I tamponi diagnostici finora processati sono 13.569.321 (+98.295 rispetto a ieri).