Rimandata la "FierainCampo" 2022

A seguito del peggioramento della situazione pandemica in Italia, Anga Vercelli – Biella ha deciso di rimandare la 44esima edizione de “FieraInCampo”, prevista per i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2022, a data da destinarsi.

"Essendo “FieraInCampo” la manifestazione che più ci caratterizza sarebbe un vero peccato doverla annullare per il terzo anno consecutivo - spiegano da Anga - Sarà nostra premura, per quanto possibile, tornare ad organizzare la nostra Fiera già nel 2022, seppure anche in modalità differenti. Con la speranza di comunicarvi quanto prima novità positive".