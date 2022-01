Vercelli: poliziotto fuori servizio sventa un furto all'Eurospin

Tenta un furto all'Eurospin di corso De Rege, ma viene notato da un agente fuori servizio e fermato dai suoi colleghi.

Intorno alle 14 di mercoledì 19 gennaio, un agente di polizia libero dal servizio ha individuato una persona, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che si aggirava con fare sospetto vicino all'esercizio commerciale Eurospin di corso De Rege a Vercelli. Il poliziotto ha contattato la sala operativa della Questura per richiedere l’intervento di una Volante per verificare la situazione: i colleghi intervenuti hanno subito notato che l’uomo era particolarmente agitato mentre sostava vicino alle casse del supermercato.

Poco distanti da lui, c'erano due buste riportanti il logo dell’esercizio commerciale, che l'uomo sorvegliava, tenendo d'occhio contemporaneamente gli addetti ai lavori del punto vendita, come ad attendere una loro distrazione. Successivamente l’uomo, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di avviarsi verso l’uscita dove è stato fermato e sottoposto a un controllo. Nella circostanza, gli operatori hanno visto che all’interno delle due borse tenute d’occhio dal sospettato erano contenuti due trapani martello perforatori del valore commerciale di 239,98 euro. I poliziotti hanno preso quindi contatti con il responsabile dell’esercizio commerciale, che ha fornito loro una copia dello scontrino annullato relativo alla merce in questione, che gli è stata restituita.

L’uomo fermato dagli agenti è stato poi portato in Questura, dove è stato denunciato per tentato furto aggravato.