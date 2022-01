Lerda: "Buona prestazione, soddisfatti anche senza i tre punti"

"Una prestazione positiva contro una buona squadra che in casa ha sempre ben figurato. Il primo tempo è stato equilibrato, mentre nella ripresa abbiamo meritato noi. Anche se non abbiamo conquistato i tre punti siamo comunque soddisfatti del risultato". Vede il bicchiere mezzo pieno mister Franco Lerda al termine della partita contro il Lecco che ha visto la sua Pro Vercelli uscire con un pareggio.

Il mister non vuole creare polemiche sul gol annullato: "Inizialmente il guardalinee non ha alzato la bandierina ma l'arbitro ha preso una decisione diversa. Non ho ancora visto le immagini, ma probabilmente Rolando era al di là della linea difensiva. Ora prepariamo il match di domenica contro la Juventus".

Soddisfatto anche il rientrante Alex Valentini: "Abbiamo fatto una buona gara, aggredendoli alti e cercando di tenere ritmo per tutti i 90 minuti. Penso che il risultato sia giusto e ora pensiamo subito a domenica. Non è stato facile stare fermi per così tanto tempo, ma finalmente abbiamo potuto ricominciare. Ora ci aspetta un bel filotto di partite: speriamo di fare più punti possibili"