Venerdì 21 gennaio un'open night vaccinale a Varallo Sesia

Nuova open night vaccinale dell'Asl Vercelli, in programma venerdì 21 gennaio a Varallo.

Dopo quelle di Borgosesia, Alagna e Pray dei giorni scorsi, il nuovo appuntamento è in programma venerdì 21 gennaio a Varallo Sesia, dalle ore 17 alle ore 21, alla Casa della salute di via Prof. Calderini 2. È prevista la somministrazione di 300 dosi vaccinali. L’iniziativa è rivolta alla popolazione con età dai 12 anni in su, con obbligo di prenotazione direttamente al sindaco Eraldo Botta, tramite il numero 329.4357954.

Possono fare richiesta anche persone che devono ricevere la prima dose e anche chi avesse già ricevuto la convocazione in altra data, previa comunicazione. "Ringrazio tutti coloro i quali si sono attivati per l’organizzazione di questo nuovo appuntamento vaccinale – commenta il direttore generale dell’Asl Vc, Eva Colombo - L'Open night è realizzata con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Varallo Sesia, la sezione Cri di Borgosesia, l’Aib e gli Alpini della Protezione civile".

"Invito la cittadinanza a partecipare – aggiunge il sindaco Botta – Vaccinarsi è un gesto di fiducia e solidarietà verso la comunità".