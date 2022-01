Assicurazione auto: a Vercelli prezzi in calo del 17,8%

Il rinnovo dell’assicurazione auto è da sempre uno degli argomenti di più interesse per gli automobilisti, soprattutto tra la fine e l’inizio dell’anno successivo. Ma come è messa la nostra provincia? Stando a dati forniti dalla piattaforma di comparazione prezzi Facile.it, a Vercelli nel mese di dicembre 2021 si è registrato un calo del 17,83% del premio annuo rispetto allo stesso mese del 2020.

Risparmio che, però, non vale per tutti gli automobilisti della nostra regione. Sono infatti oltre 63 mila i piemontesi che vedranno un aumento dell’8% su base annua della spesa per l’assicurazione auto a causa di un sinistro per colpa dichiarato nel 2021. Si tratta, in particolare, del 2,69% del campione preso in analisi; se si guarda alla sola provincia di Vercelli, però, il dato cala all’1,88% ovvero il dato più basso tra i capoluoghi della regione Piemonte.

Continuando ad analizzare lo studio effettuato, si evince che nella nostra provincia il valore del premio medio per l’Rc auto acquistato a dicembre 2021 è di 307,49 euro contro i 427,16 nazionali. Confrontando i prezzi delle assicurazioni, inoltre, a Vercelli nel mese di dicembre gli automobilisti hanno avuto modo di risparmiare fino al 65,06%. Il più fortunato è stato un vercellese con seconda classe di merito che è riuscito ad aggiudicarsi una polizza con soli 133,68 euro per un’auto del 2013. Auto che rispetta, tra le altre cose, l’età media delle auto presenti sul territorio vercellese: a dicembre 2021, infatti, l’anzianità media in provincia è di 11,11 anni contro i 12,13 anni del Piemonte o gli 11,52 dell’Italia. Il valore medio delle auto a Vercelli è infine di poco più di 8900 euro con un calo del 19% rispetto all’anno precedente.