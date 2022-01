Gattinara: in fiamme un'azienda edile

Intervento dei vigili del fuoco di Varallo Sesia e di quelli di Romagnano Sesia intorno alle 19:45 di oggi, venerdì 14 gennaio, a Gattinara per un incendio che ha coinvolto un'azienda edile in via Galileo Ferraris 11.

Le fiamme hanno interessato parte del tetto, gli uffici e il magazzino: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le parti coinvolte. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento; sono intervenuti anche i carabinieri di Gattinara.