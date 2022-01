Casale Popolo: struzzo catturato in via...del Pavone

Struzzo a spasso in via del Pavone a Casale Popolo: multato il proprietario.

A pochi giorni di distanza, uno struzzo è stato nuovamente avvistato poche ore fa aggirarsi indisturbato nelle strade di Casale Popolo, frazione di Casale Monferrato, circostanza che ha richiamato l’attenzione di abitanti e passanti che hanno telefonato numerosi al Comando di polizia locale.

Gli agenti intervenuti hanno intercettato il grosso volatile in via del Pavone e avvisato immediatamente il proprietario che ha catturato e riportato lo struzzo nel proprio recinto. L’uomo, che proprio sabato 8 gennaio era già stato chiamato a recuperare lo struzzo sulla provinciale 31 bis, ha ricevuto una multa per omessa custodia di animali.