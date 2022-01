Vercelli: un aiuto al Sudamerica dalle arance dei ragazzi degli oratori

Alcuni di loro hanno trascorso l’estate girando l’Italia in un operoso “viaggio di lavoro”: dal 1° al 7 gennaio, sono stati in Calabria per raccogliere arance.

Sono i ragazzi degli Oratori del centro Città, della parrocchia di San Giuseppe al rione Cervetto, di Sant’Agnese, delle Maddalene e di Asigliano: il 15 e il 16 gennaio saranno nelle chiese di città e paesi per distribuirle a fronte di offerte per le missioni in Bolivia e Perù.

