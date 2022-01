Vercelli: riunioni in Prefettura sulle misure anticontagio e sui trasporti

Si è svolta mercoledì 12 gennaio una riunione tecnica di coordinamento, convocata dal prefetto di Vercelli Lucio Parente con i vertici provinciali delle forze di polizia.

Lo scopo è quello di monitorare le attività di controllo per il rispetto delle vigenti normative anti-Covid, anche alla luce delle novità introdotte con il recente Decreto legge del 7 gennaio 2022, che ha previsto l’obbligo vaccinale per i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e ha ulteriormente rafforzato le misure di prevenzione anticontagio nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Tra le misure, l’estensione dell’impiego della certificazione verde per l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, eccetto quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali della persona.

Sempre mercoledì 12 gennaio, il prefetto ha incontrato in videoconferenza il Tavolo provinciale scuola trasporti, programmato per valutare la situazione dei servizi di trasporto in relazione alla ripresa delle attività scolastiche nel nuovo anno. L’incontro, cui hanno partecipato, oltre al presidente della Provincia e ai rappresentanti delle forze di polizia, anche quelli di scuola, Agenzia mobilità piemontese, servizi di trasporto e Comuni di Vercelli, Crescentino, Borgosesia e Trino, "ha consentito di rafforzare la sinergia tra i soggetti che quotidianamente assicurano lo svolgimento in sicurezza degli spostamenti degli studenti, anche in considerazione del notevole incremento di contagi cui si assiste nelle ultime settimane - spiegano dalla Prefettura - Nell’occasione sono state confermate le intese concernenti le modalità dei controlli da effettuarsi in stretta collaborazione tra il personale delle società di trasporto e delle forze di polizia, alle quali potranno sempre essere segnalate eventuali criticità".

Sono state evidenziate, tra l’altro, le nuove misure che hanno previsto l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblico e del Green pass rafforzato. "Obbligo, quest’ultimo, che come ha recentemente chiarito il Ministero dell’Interno, non si applica ai minori di anni 12 e ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione", precisa la Prefettura. È stato dato risalto, inoltre, alle indicazioni contenute nella recente ordinanza adottata dal ministro della Salute il 9 gennaio scorso che ha previsto l’esclusione dell’obbligo di Green pass per l’utilizzo degli scuolabus da parte degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che devono comunque indossare la mascherina di tipo Ffp2.

"Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha ringraziato i componenti del Tavolo per l’impegno profuso e l’intenso lavoro svolto, dimostratisi finora fondamentali nel far comprendere agli studenti l’importanza del rispetto delle misure di prevenzione anticontagio in ogni momento della vita scolastica e sociale", concludono dall'Ente di via San Cristoforo.