"Personale assente, potrebbero esserci modifiche alla raccolta rifiuti"

"A seguito del significativo aumento dei contagi da Covid-19 delle ultime settimane, in linea con il quadro nazionale si registra un incremento del personale adibito ai servizi di raccolta assente per contagio o quarantena obbligatoria".

Lo fa sapere Atena Asm, che prosegue: "Per tale motivo non si esclude che, nel caso in cui tale scenario dovesse perdurare o aggravarsi, potrebbero rendersi necessarie rimodulazioni nel normale e ordinario svolgimento dei servizi di raccolta nella Città di Vercelli e nei Comuni del Consorzio Covevar, con conseguenti possibili modifiche nelle prestazioni e nelle attività operative".

Saranno in ogni caso ritenuti prioritari, prosegue l'azienda vercellese, i servizi di raccolta erogati e programmati in modo pianificato e continuativo. "Si è già provveduto a informare il Comune di Vercelli e il Consorzio Covevar sui possibili elementi di criticità sopra citati assicurando, ove necessario, aggiornamenti puntuali".