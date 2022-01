Ridefiniti gli orari degli sportelli Cup di Santhià e Gattinara

A causa di un elevato numero di assenze per malattia, l'Asl Vercelli ha dovuto rimodulare alcuni orari di apertura degli sportelli di alcune sedi territoriali, dal 13 al 31 gennaio.

A Santhià lo sportello Scelta e Revoca sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

A Gattinara Cup, Sportello Scelta e Revoca e Sportello Protesica garantiranno il servizio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

In questi giorni anche la Casa della Salute di Coggiola è stata interessata da una rimodulazione degli orari di apertura per la malattia di diversi collaboratori. La direzione generale dell'Asl si scusa con l'utenza del disservizio.

A causa dell'inasprimento della pandemia Covid si ricorda che l'accesso negli ospedali è consentito alle seguenti categorie: pazienti che necessitano prestazioni o ricoveri urgenti, accompagnatori di pazienti minorenni, accompagnatori di pazienti diversamente abili, accompagnatori di pazienti con ridotte capacità motorie, donatori di sangue che si recano al "Trasfusionale", alla persona di fiducia della partoriente ricoverata in ostetricia, per visite a pazienti terminali (previa autorizzazione del primario). Per tutti gli accompagnatori e i visitatori è indispensabile green pass e mascherina Ffp2.