Piemonte: dal 17 gennaio tamponi gratuiti per uscire dalla quarantena

Per uscire da isolamento e quarantena in Piemonte, da lunedì 17 gennaio tampone antigenico gratuito in farmacia e nelle strutture private.

Durante la riunione settimanale dell’Unità di crisi è stato fatto il punto di aggiornamento sulla situazione epidemiologica, sulla campagna vaccinale e sulla pressione ospedaliera dovuta alla pandemia. A partire da oggi, martedì 11 gennaio, gli over 50 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, e per i quali il Governo ha previsto, a partire dall’8 gennaio, l’obbligatorietà del vaccino anti Covid, potranno preaderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it. Riceveranno nell’arco di 48 ore l’sms con la data di convocazione per ricevere il vaccino entro il 31 gennaio, in tempo utile sia per non incorrere nelle sanzioni che partiranno dal 1° febbraio, sia per la validazione del Super Green pass previsto per gli over 50 sul luogo di lavoro a partire dal 15 febbraio. Non sarà invece necessaria la preadesione, e potranno recarsi ad accesso diretto in qualsiasi hub delle Asl del Piemonte, per i cittadini over 80 che devono ricevere la prima dose.

Sempre da oggi, potranno continuare ad accedere alla prima dose preaderendo sul portale www.ilPiemontetivaccina.it anche i cittadini con meno di 50 anni (12-49 anni e i 5-11 anni). Oltre che per le prime dosi degli over 80, l’accesso diretto in alcuni degli hub delle Asl piemontesi (l’elenco è sul portale regionale) sarà possibile per la prima, seconda e terza dose di coloro che rientrano nelle professioni con obbligo vaccinale (personale sanitario, personale scolastico e universitario e forze dell’ordine). L’accesso diretto proseguirà anche per coloro che hanno il Green pass in scadenza nelle 72 ore successive (in questo specifico caso, come per gli over80, l’accesso diretto è possibile non solo negli hub dell’elenco previsto per le categorie professionali, ma in tutti gli hub delle Asl).

Per potenziare il sistema di esecuzione dei tamponi che liberano i soggetti guariti dal Covid e i loro contatti stretti, la Regione Piemonte, con una delibera che sarà approvata in Giunta, da lunedì 17 gennaio renderà gratuiti tutti i tamponi necessari per l’uscita da isolamento e quarantena, inclusi quelli antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e nelle strutture private del territorio regionale. Nella riunione all’Unità di crisi si è parlato anche di ulteriori snellimenti burocratici delle procedure necessarie all’attivazione e sblocco dei provvedimenti contumaciali per i contagiati e per i contatti che verranno finalizzati nei prossimi giorni. È stato fatto anche il punto sul sistema definito dal Governo per le quarantene in ambito scolastico, nel primo giorno di ripartenza delle lezioni dopo le festività natalizie.