Il Piemonte resta ancora in zona gialla

Il Piemonte resta ancora per la prossima settimana in zona gialla.

Nella settimana 27 dicembre - 2 gennaio in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.35 a 1.44 e la percentuale di positività dei tamponi sale al 18%. L’incidenza è di 1.817,04 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è del 21,7% e quello dei posti letto ordinari è del 26%. Ricordiamo che, per passare in arancione, l'occupazione in terapia intensiva deve essere superiore al 20% e quella in ordinaria al 30%. Perciò questi numeri, seppur in crescita, mantengono il Piemonte in zona gialla.