Vercelli: progetto in memoria di Andrea Raineri

Gli amici di Andrea Raineri e la scuola Pertini lanciano “Pagine di bene”, un’iniziativa per fornire libri scolastici alle famiglie in difficoltà.

Due anni fa, in occasione del primo anniversario dalla morte di Andrea Raineri, venne pubblicato un ricordo del giovane assessore, costantemente impegnato nel sociale e molto amato in città. La lettera, firmata dagli amici e dal fratello Lorenzo, si concludeva con una promessa, quella di mantenere viva la memoria di Andrea promuovendo attività culturali e sociali legate al territorio.

