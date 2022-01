Piemonte: sì alla reinstallazione delle slot machine nei bar

L'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) dice sì alla reinstallazione delle slot machine nei bar del Piemonte, e non solo nelle tabaccherie e nelle sale specializzate.

È quanto emerge nei chiarimenti della direzione territoriale dell'Agenzia, chiamata a interpretare la nuova legge regionale sul gioco. La norma approvata a luglio 2021, riporta Agipronews, consente il ritorno delle slot machine "staccate" negli esercizi in seguito all’entrata in vigore della vecchia legge del 2016. Per presentare domanda è però necessario essere titolari "di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli". Nell’interpretazione data dalla Regione, tale autorizzazione non include l’iscrizione all’elenco operatori slot di Adm - il cosiddetto Ries - ma solo quella rilasciata per la distribuzione e vendita dei generi di monopolio, che escluderebbe i bar privi di licenza di tabacchi.

Secondo Adm, però, l'iscrizione al Ries è "da ricomprendere tra le autorizzazioni che accertano l'esistenza dei presupposti di legge per esercitare una certa attività. Nel fornire un'interpretazione molto restrittiva - prosegue Adm - la Regione riferisce di una condivisione di intenti con l'Agenzia Dogane e Monopoli, di cui questo ufficio non è a conoscenza e che si chiede di verificare e chiarire". Il confronto con la Regione "si rende quanto mai opportuno - conclude l'Agenzia - al fine di una attenta riflessione sulla materia, viste le molteplici implicazioni, non soltanto di carattere economico, ma anche di tutela della salute, di contrasto alle ludopatie e di promozione della cultura del gioco responsabile".

"L'Agenzia Dogane e Monopoli ha aderito all'interpretazione degli operatori - spiega l'avvocato Luca Giacobbe dello Studio Giacobbe Tariciotti & Associati - Il Ries costituisce un titolo abilitativo per gli esercenti che installano slot e ne deriva che anche gli esercizi generalisti rientrano tra i soggetti che hanno facoltà di reinstallare gli apparecchi".