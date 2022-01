Vercelli: supereroi mascherati si caleranno dal tetto dell'ospedale

Giovedì 6 gennaio è previsto un open day dedicato alle vaccinazioni pediatriche, alla Piastra di Vercelli in largo Giusti, dalle 9 alle 17. Per accedere è indispensabile aver effettuato la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Sempre in tema di vaccinazioni pediatriche, la settimana prossima è prevista la presenza di supereroi mascherati che si caleranno dal tetto dell'Ospedale di Vercelli per fare poi visita ai bambini in attesa del vaccino e creare un clima più sereno per i piccoli. L'iniziativa è organizzata con l'associazione Sea ed Edilizia Acrobatica.

Domenica 9 si terrà un open night vaccinale al Centro fiere di Caresanablot, con il prolungamento dell'orario usuale (9-17) fino alle 22. Alla serata vaccinale parteciperanno i direttori di Struttura e la direzione generale dell'Asl, tutti saranno impegnati attivamente nelle attività legate alla vaccinazione. In questa serata è consentito l'accesso alle persone che hanno ricevuto la convocazione e l'accesso diretto alle persone che devono ricevere la prima dose o che hanno il green pass in scadenza nelle successive 72 ore o che appartengono alle categorie per cui sussiste l'obbligo vaccinale (sanità, scuola, forze dell'ordine).