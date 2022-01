Green pass, Maneskin e Mario Draghi: le ricerche Google del 2021

Come tradizione, anche durante questi ultimi giorni dell’anno Google ha pubblicato le tendenze di ricerca degli italiani nel 2021. Come possibile immaginare, il covid-19 e i relativi temi hanno fatto da padrone ma senza dimenticare Raffaella Carrà, i Maneskin e il buon cibo.

Un anno di ricerche online in Italia

Il 2021, così come il 2020, è stato segnato dalla ricerche online relative al coronavirus. In particolare, relativamente al covid-19 gli italiani hanno cercato notizie in merito al green pass, alla prenotazione del vaccino ma anche alla vaccinazione AstraZeneca, al coprifuoco e alle notizie del giorno sul covid. “Come fare il green pass?” appare al secondo posto nella classifica delle ricerche “Come fare…”; tra la ricerca di significati, sempre a tema pandemia, notiamo che gli italiani hanno voluto maggiori informazioni in merito alle parole “endemico” e “zona rossa rafforzata”. “Come scaricare il green pass” e “come prenotare la terza dose” sono tra le ricerche più comuni nella classifica dei “Come fare a…”.

Il calcio, nonostante la pandemia, si conferma tra i maggiori interessi degli italiani. Serie A e Europei sono infatti le parole più ricercate in assoluto in Italia nel 2021; c’è anche Champions League ma solo al 5° posto. Mario Draghi, Raffaella Carrà e i Maneskin sono invece i personaggi che hanno attirato il maggior numero di ricerche. Se la Carrà è addirittura al terzo posto tra le parole più cercate, il Presidente del Consiglio e il gruppo rock ottengono invece rispettivamente la seconda e la quinta posizione nella classifica dei personaggi più cercati nel 2021.

Per gli italiani non sono mancate le ricerche inerenti la cucina. In particolare, in Italia il 2021 è stato segnato dalla ricerca delle ricette per fare la pizza in casa, il pesto e la besciamella. La conserva di pomodoro e il sushi sono solo al quarto e quinto posto.

Il 2021 nel web

Da molti anni a questa parte, le tendenza di ricerca online rispecchiano i cambiamenti e gli interessi dell’intera società mondiale. Non a caso, nel 2021 la parola “doomscrolling” è stata cercata più che mai a livello mondiale. Per chi ancora non la conoscesse, si tratta di quel fenomeno per cui in un momento di crisi si iniziano a scrollare i feed dei social alla ricerca di (brutte) notizie. Tra le ricerche più curiose, Google racconta che a gennaio sono stati cercati canti marinareschi come mai prima; sempre ad inizio anno, complice l’immagine di Bernie Sanders durante le presidenziali, la parola “muffole” ha avuto un’impennata di ricerche. Nel 2021, il mondo ha invertito una tendenza iniziando a cercare molto più spesso “come avviare un’attività” rispetto a “come trovare un lavoro”. Il 2021 è stato anche all’insegna dell’amore tant’è che la parola “anima gemella” ha raggiunto picchi di ricerca mai visti prima. Infine, anche “come tutelare l’ambiente” e “impatto del cambiamento climatico” hanno raggiunto i loro massimi storici di ricerca così come anche la parola “sostenibilità”.