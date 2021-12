Vercelli: 5 milioni e 700 mila euro per quattro progetti

“Il Comune di Vercelli ottiene altri 5 milioni e 700mila euro di finanziamento per lavori di rigenerazione urbana, vedendo premiati i quattro progetti presentati a marzo e risultati finanziati nella graduatoria uscita oggi (venerdì 31 dicembre ndr) con decreto 30 dicembre 2021” a comunicarlo sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro.



I progetti riguardano la creazione di nuove piste ciclabili, interventi sulla piscina di via Prati, il recupero e la fruibilità dell’anfiteatro romano e la ristrutturazione di Casa Vialardi tra via Cagna e via Vallotti.

“Tali progettazioni e lavori – conclude Corsaro - sono già inseriti nel triennale dei lavori pubblici grazie all'impegno degli uffici, dei settori Opere pubbliche e bilancio, del vicesindaco Massimo Simion, di tutta la Giunta e del Consiglio comunale”.