Super green pass e quarantena Covid: le regole del nuovo decreto

Visto il dilagare dei contagi da covid-19, complice anche il diffondersi della variante Omicron, il governo ha varato nuove misure in materia di super green pass e quarantene. Lo scorso mercoledì 29 dicembre, intorno alle 20, il Consiglio dei Ministri si è infatti riunito per discutere in merito all’introduzione di nuove misure per il contenimento del virus. In particolare, dal 10 gennaio verrà esteso l’utilizzo del super green pass ma cambieranno anche le regole per la quarantena, sia per i vaccinati sia per chi ancora non si è sottoposto a vaccinazione.

Super green pass: le regole dal 10 gennaio

Sebbene non si possa parlare di lockdown per i non vaccinati, l’ultimo Consiglio dei Ministri ha evidentemente inserito una stretta alle attività sociali (e non solo) che dal 10 gennaio potranno intraprendere le persone non vaccinate. In particolare, sarà necessario essere in possesso del green pass rafforzato per accedere a:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il super green pass sarà inoltre necessario per accedere ai mezzi di trasporto pubblico, anche quello locale e regionale. Il cdm del 29 dicembre ha inoltre reintrodotto un limite alle capienze sia per gli impianti all’aperto sia per quelli al chiuso; sarà quindi del 50% per i primi e del 35% per i secondi.

Quarantena: le novità

Novità importanti anche per quanto concerne il periodo di quarantena per i positivi o per chi ha avuto contatti stretti con un positivo. Anche in questo caso c’è una netta differenziazione tra vaccinati e non vaccinati. In particolare: