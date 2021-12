Provincia, Botta: "Priorità a sicurezza, scuole e rilancio"

"Come Provincia abbiamo lavorato per innalzare il livello di protezione dei cittadini e tentato di fare la nostra parte per rimettere in moto la società e l’economia".

Alla fine di un anno caratterizzato dagli alti e bassi dell’emergenza sanitaria, che hanno influenzato inevitabilmente anche la vita amministrativa degli Enti locali, il presidente Eraldo Botta tira le somme delle opere e dei progetti messi in campo sul territorio e degli investimenti programmati per il futuro.

Intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 31 dicembre