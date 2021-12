Borgosesia: scontro tra suv e furgone, sei persone in ospedale

Grave incidente stradale a Borgosesia, nei pressi del ponte di Agnona, lungo la strada provinciale 299.

I vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti intorno alle ore 14 di oggi, giovedì 30 dicembre, dopo che un furgone e un Suv si sono scontrati frontalmente per cause che sono al vaglio delle forze dell'ordine. Gli occupanti, in totale 6 persone di cui una minore trasportata in codice giallo con l'elisoccorso al Regina Margherita Torino, sono stati portati tutti all’ospedale di Borgosesia per accertamenti: 4 sono in codice verde e uno, il capofamiglia danese di 47 anni, in codice rosso.