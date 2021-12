Asl Vercelli: riapre il centro vaccinale di Santa Chiara

Riapre l’hub di Santa Chiara a Vercelli e all’Epifania si svolgerà un “open day” pediatrico.

Sono le ultime iniziative in ordine di tempo annunciate dall’Asl Vercelli, che porta a 4 i centri vaccinali dedicati agli adulti e 2 ai bambini aperti tutta la settimana. L’obiettivo è quello di superare le 1.900 dosi di vaccino al giorno. I posti letto Covid sono saliti a 67 e dal 3 gennaio saranno sospesi interventi e visite ambulatoriali non urgenti. Intanto è ufficiale il passaggio del Piemonte in zona gialla a partire dal 3 gennaio, dopo 28 settimane in quella bianca. A determinare il cambio di fascia, il superamento di oltre 6 punti della soglia di allerta del 10% dei posti letto occupati in Terapia intensiva e di 5 punti del limite del 15% dei posti Covid ordinari.





