Asl Vercelli: effettuati oltre 600 tamponi molecolari

"I tamponi molecolari da lunedì hanno sforato quota 600, per la precisione 620 tra Vercelli e Borgosesia".

Lo fa sapere l'Asl Vc, ricordando che che "a questi si accede con prescrizione del medico di famiglia o del Sisp (quindi non precauzionale)". La Terapia intensiva Covid è stata portata a 6 posti, di cui 5 occupati (ne sono occupati a oggi 5), "mentre gli altri posti letto reggono senza troppe pressioni - prosegue l'Azienda sanitaria - Sui 12 posti letto in Malattie infettive a media intensità ne sono occupati 9, mentre sono presenti 10 pazienti su 16 letti a disposizione nell'area a bassa intensità a Medicina a Vercelli e uno su 10 a Borgosesia. L'aumento dei contagi, per il momento, non influisce sulla pressione ospedaliera".