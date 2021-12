Vercelli: 67 posti disponibili per il servizio civile

È uscito il nuovo bando per i giovani che vogliono fare il servizio civile.

Nei progetti coordinati dal Comune di Vercelli sul territorio della provincia di Vercelli, Novara e Alessandria, sono previsti ben 67 posti, di cui 6 posti riservati a giovani con difficoltà economiche, purché si presenti il certificato Isee, e 3 posti nel progetto “L’aiuto in un click” per i quali non è necessario il diploma di maturità. Anche al Museo Borgogna e nei Musei di Vercelli, di Varallo e di Casale Monferrato, sono disponibili alcuni posti per il progetto DigitalMente!

Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 26 gennaio 2022 per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 444,30 euro, impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani. Per avere più informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner e candidarsi, consultare il sito www.vercelligiovani.it, chiamare o scrivere all’Informagiovani di Vercelli ([email protected] 0161 596 800) o partecipare agli Infoday online organizzati a gennaio (trovi le date su vercelligiovani.it).