Borgosesia: scontro tra tre auto, occupanti ricoverati in ospedale

Un incidente che ha coinvolto tre autovetture si è verificato oggi, giovedì 23 dicembre, intorno alle 15,20, in località Villa San Giovanni (frazione di Borgosesia).

E' intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Varallo per mettere in sicurezza i veicoli e ad aiutare i sanitari a estrarre una donna ancora all’interno della sua auto. Gli occupanti dei tre veicoli coinvolti sono stati tutti ricoverati per accertamenti. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Borgosesia.