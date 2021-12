Sulla pagina web del Comune di Vercelli uno strumento di allerta meteo

La Città di Vercelli, in linea con la Regione Piemonte, nell’ambito del progetto europeo Pitem Risk “Piano integrato tematico sulla prevenzione e gestione del rischio”, ha inserito sulla pagina del sito istituzionale “Città di Vercelli” uno strumento grafico-informatico, “widget”, che consente di comunicare lo specifico livello di allerta meteorologica quotidianamente emesso da Arpa, la fase operativa di protezione civile dichiarata dal Comune riferita al proprio territorio ed indica i comportamenti virtuosi che i cittadini dovrebbero attuare nelle diverse situazioni.

“Abbiamo aderito subito all’iniziativa regionale – dichiara il sindaco Andrea Corsaro – questo strumento permetterà di raggiungere immediatamente i cittadini in caso di necessità, che otterranno in tempo reale le informazioni sui livelli di allerta del territorio e le modalità di comportamento più adeguate per la loro sicurezza”. “Per rendere ancora più agevole la consultazione del nuovo strumento, sulla barra rossa situata in alto sull’home-page della pagina istituzionale dell’Ente è stato creato un collegamento “Protezione Civile Vercelli” - spiega l’assessore alla Protezione Civile Gian Carlo Locarni - così i cittadini potranno raggiungere direttamente il “widget” con un clic, inoltre abbiamo strutturato sul sito una nuova sezione dedicata alla Protezione Civile, che contiene tutte le informazioni in merito”.