Asl Vercelli: giorni e orari di servizio nelle festività natalizie

Ecco i giorni e gli orari dei servizio dell'Asl Vercelli durante le festività natalizie:

Sportelli front office

Gli sportelli di front office dell'Asl di Vercelli, nelle giornate del 24 e 31 dicembre, osserveranno un orario ridotto, e chiuderanno al pubblico alle ore 12.30. Gli sportelli del Laboratorio dedicati alla consegna dei referti effettueranno invece l'orario normale.

Vaccinazioni e tamponi

Vaccinazioni antiCovid e tamponi verranno effettuati regolarmente durante tutte le festività, ad eccezione del giorno di Natale in cui saranno sospesi. L'accesso diretto resta garantito a Caresanablot e a Borgosesia, nei consueti orari dalle 14 alle 16.30 anche durante il periodo festivo.

Infoline Covid

Il 24 e 31 dicembre l'infoline Covid (334.6211743 e 366.9357045) dell'Asl sarà attiva con un orario ridotto, dalle 14 alle 16.

Appuntamenti vaccinazioni Covid adulti

Asl Vercelli ha calendarizzato gli appuntamenti per le terze dosi di vaccinazioni Covid fino a marzo 2022, inviando comunicazione a tutti gli interessati tramite Sms e/o mail attraverso il portale www.ilpiemontetivaccina.it. Coloro che desiderassero modificare la data di vaccinazione possono farlo scrivendo alla mail [email protected] o contattando l'infoline Covid dell'Asl (334.6211743 e 366.9357045, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17). In alternativa è possibile anche concordare la vaccinazione con il proprio medico di famiglia (se aderisce alla campagna vaccinale come medico vaccinatore) o in farmacia, a loro spetterà comunicare all'Asl l'annullamento della vaccinazione pianificata in uno degli hub vaccinali territoriali.

Vaccinazione bambini

Prosegue anche la vaccinazione anti Covid dei bambini della fascia 5-11 anni, iniziata nei giorni scorsi. Tra Vercelli (Piastra) e Borgosesia (Ambulatori pediatrici) il cronoprogramma prevede la vaccinazione di 60 bambini al giorno. Gli aderenti alla campagna, finora, sono stati 440 su un totale di 8600 bambini residenti.