Eletto il nuovo Consiglio provinciale

Otto consiglieri alla lista di centro destra “La casa dei Comuni – Botta presidente” e due a quella di centro sinistra “Vercelli e Valsesia – La Provincia dei Comuni”: questo è l’esito del voto di sabato 18 dicembre, quando sindaci e consiglieri eletti hanno votato per il rinnovo del Consiglio provinciale.

I votanti sono stati 647 (70,17%) su quattro seggi: a Vercelli hanno votato in 287 (72,66%), a Borgosesia in 145 (72,86%), a Scopello in 65 (44,83%) e a Livorno Ferraris in 150 (81,97%).

I seggi sono stati aperti dalle 8 alle 20; nel centro destra il più votato è stato Davide Gilardino (17.104 voti), seguito da Massimo Camandona (7.534 voti), Pier Mauro Andorno (7.223 voti), Alessandro Montella (6.557 voti), Gianna Poletti (6.394 voti), Gian Mario Morello (6.293 voti), Massimo Basso (5.753 voti) e Margherita Candeli (5.215 voti). Nel centro sinistra sono stati eletti Sergio Svizzero (6.714 voti) e Mattia Beccaro (6.275 voti).

Non era prevista l'elezione del presidente: Eraldo Botta resta alla guida dell'Ente.