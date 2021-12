Donati alla Croce Rossa di Vercelli prodotti per famiglie in difficoltà

Un buon modo per aiutare chi ha bisogno grazie alla solidarietà dei consumatori.

Questa è l’iniziativa “Spesa Sospesa”, promossa da Campagna Amica e Coldiretti Giovani Impresa, e svoltasi a Vercelli, durante la tappa di Campagna Amica On Tour, che ha permesso di donare alla Croce Rossa Comitato di Vercelli i prodotti dei produttori del mercato che saranno consegnati alle famiglie bisognose che in questo periodo non possono permettersi nemmeno di fare la spesa.

La donazione è stata effettuata direttamente dal delegato Coldiretti Giovani Impresa di Vercelli Alberto Franzi che ha commentato: “E’ un piacere, ma anche un dovere, per noi dare un piccolo contributo alle persone che ne hanno bisogno. E’ un appuntamento che si è ripetuto negli anni. Il legame con la Croce Rossa continua a proseguire specialmente in un periodo complesso come questo. Speriamo che questo piccolo gesto di solidarietà possa allietare il Natale di queste persone”.